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Dünya Ermenistan'dan skandal Azerbaycan itirafı! Bu açıklama savaş çıkartır
Dünya

Ermenistan'dan skandal Azerbaycan itirafı! Bu açıklama savaş çıkartır

Erivan yönetimi, Dağlık Karabağ'da oyunbozanlık yapmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a mayın döşedikleri tarlalarına ilişkin haritaların tamamını vermediklerini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:09:00 -
Ermenistan'dan skandal Azerbaycan itirafı! Bu açıklama savaş çıkartır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan yönetimine mayın tarlalarına ilişkin haritaların hepsini vermediklerini belirterek, 'Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı.' dedi.

 

Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edilmesini Yegvard şehrinde düzenlediği mitingde değerlendirdi.

Ermenistan'da muhalefetin, Azerbaycan yönetimine tüm mayın tarlalarına ait haritaları verdiğine yönelik kendisine eleştirilerde bulunduğunu anlatan Paşinyan, "Mayın tarlalarının haritalarını teslim ettik ve bunların önemli olmadığını söyleyemem ama bu, elimizdeki haritaların ufak bir kısmı." ifadesini kullandı.

Paşinyan, benzer bir değişimin Aralık 2020'de de yapıldığını belirterek, "Ancak bu haritalar, Ermenistan'ın veya Azerbaycan'ın pozisyonlarını paylaşmıyor. Söz konusu haritalar, Azerbaycan yakınlarında bulunanları gösteriyor." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurmuştu.

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