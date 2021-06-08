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Dünya Ermenistan'dan Azerbaycan'a skandal teklif
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a skandal teklif

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken Erivan yönetiminden skandal bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:33:00 -
Ermenistan'dan Azerbaycan'a skandal teklif

Ermenistan ordusunda görevli bir albay, 17 kamyon dolusu mayını bölgedeki 500-600 hektarlık alana yerleştirdiklerini itiraf etti. Ermeni komutan, Azerbaycan'ın elindeki esir askerlere karşılık mayın döşedikleri arazilerin haritasını vermeyi teklif etti.

Karabağ'da 44 gün süren savaş sonrası Ermenistan Azerbaycan'ın taleplerini kabul etmiş, çatışmalar sona ermişti. Ancak bölgedeki normalleşme adımlarına Ermenilerin yerleştirdiği mayınlar engel oluyor. Mayınlara ilişkin itiraf, Ermeni bir subaydan geldi. Ermenistan ordusunda görevli albay Koryun Kumaşyan, yerel bir kanala yaptığı açıklamada bölgeyi bizzat mayınladıklarını itiraf etti.

Haritayı verme teklif etti

TRTHaber'in haberine göre; Kumaşyan, döşedikleri mayınları pazarlık konusu yaptı. Azerbaycan'ın elindeki esir askerlere karşılık mayın döşedikleri arazilerin haritasını vermeyi önerdi. Ermeni albay açıklamasında 17 kamyon dolusu mayını bölgedeki 500-600 hektarlık alana yerleştirdiklerini de çekinmeden belirtti. Açıklamalara ilişkin video, özellikle sosyal medyada Ermeni subayın itirafı olarak tepki çekti.

7'si asker 27 kişi öldü

Üçlü mutabakatın sağlandığı 9 Kasım'dan bu yana Ermenilerce bölgeye yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 7 asker ve 2'si gazeteci 20 sivil hayatını kaybetti. 86 asker ve 29 sivil ise yaralandı. Azerbaycan her platformda sivil yerleşim alanlarına yönelik mayınlama faaliyetinin bir savaş suçu olduğunu bildiriyor.

Azerbaycan'ın haklılığı ortaya çıktı

Ermeni tarafından bölgenin bilinçli olarak mayınlandığını belirtiyordu. Ermeni subayın mayın döşediklerine dair itirafı Azerbaycan'ın haklı olduğunu ortaya çıkardı.

 

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Yorumlar

aga

Bu isin kolayi var. hani bizdeki kacakcilarin mayineşsekleri varya hah iste o teknikle irmeni keferelerinden alinan topraklarda elimizdeki irmeni esirlerini mayineşsegi olarak o topraklarda yuruteceksin.
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Osmanlı

Yedikleri sopa ,yetmedi herhalde daha,da kaşınıyorlar.
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