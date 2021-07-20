Ermenistan'da şok istifa!
Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan görevinden istifa etti.
20 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan Savunma Bakanı görevine getirilen Vagharshak Harutyunyan, istifa mektubunu sundu.
Savunma Bakanlığı, Harutyunyan'ın görevi bırakma kararı aldığını doğruladı.
Harutyunyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinden sonra dönemin Savunma Bakanı David Tonoyan'ın istifası sonrası göreve getirilmişti.
Harutyunyan, vekaleten göreve getirilmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanlığını yapıyordu.