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Aktüel Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor
Aktüel

Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:21:44 -
Ermenistan'da, Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

ERİVAN (AA) - Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen binlerce protestocu, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulundu.


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