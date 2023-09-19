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Dünya Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı
Dünya

Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı: Polislerle arbede çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 21:26:00 - 2023-09-19 21:33:02

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından Ermenistan’da parlamento binası önünde toplanan protestocular, Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermenistan’daki muhalif gruplar sokaklara döküldü.

Başkent Erivan’daki parlamento binası önünde toplanan protestocular, Paşinyan’ı Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçılara destek olmadığı için eleştirerek, istifa etmeye çağırdı.

Polisle arbede yaşandı

Ermenistan polisi parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericilerin bina önündeki polis barikatını aşmaya çalışması nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Paşinyan'ın istifasını istiyorlar

Ermenistan'daki muhalif siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, yaptıkları açıklamalarla eylemlere katılma çağrısı yaparak, Paşinyan’ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

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