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Gündem

Ermenistan'a büyük gözdağı! SiHA'larımız emrindedir

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, 'Bir Miller İki Devlet' ifadesini kullanarak, "SİHA'larımız Azerbaycan'ın emrindedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:04:00 -
Ermenistan'a büyük gözdağı! SiHA'larımız emrindedir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir açıklamasında şunları söyledi:

"Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettik.

İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

"Siha'larımız ve füzelerimiz azerbaycan'ın emrindedir"

Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!

"Bir millet iki devlet"

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet! "

 

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Yorumlar

EFE

TEKNOLOJİK SAVAŞ ARAÇLARININ DENENMESİ İÇİN BİR YER DAHA ÇIKTI. EYVALLAH ERMENİSTAN.
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Mining

Şimdiye kadar vermediysek hata ediyoruz. Biran önce her türlü destek , iha/siha , obüs topu Azeri kardeşlerimize verilmelidir. Hatta gerekli teknik personel de verilmelidir.
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