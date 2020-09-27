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Gündem Ermenistan saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Gündem

Ermenistan saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın saldırı düzenlediği bir köyde aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:03:00 - 2020-09-27 20:07:13
Ermenistan saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı vatandaşların aynı aileden olduğu ortaya çıktı. 

Aynı aileden 5 kişi öldü

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisinin isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda, evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamasının devamında başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Ermenistan, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı yapmış, Azerbaycan da karşılık vermişti. Karşılıklı çıkan çatışmada birçok Ermeni askeri öldü. Ermenistan'ın düzenlediği saldırının ardından Türkiye'den Azerbaycan'a peş peşe destek açıklamadı geldi.

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