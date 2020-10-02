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Aktüel Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Aktüel

Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:18:47 -
Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda.

Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.

Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor.

AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.

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