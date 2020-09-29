Ermenistan ordusu darmadağın oldu! Türk SİHA'ları sahaya damga vurdu

İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da sivillere ve Azerbaycan mevzilerine saldırarak bölgede eşkiyalık yapan Ermenistan'ı yanında aldığı PKK/YPG'li teröristler de kurtaramadı. Karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu işgalci Ermenileri geri püskürterek ağır kayıplar verdirdi. Azerbaycan ordusunun operasyonlarına Türk SİHA'ları da damga vurdu.

Çok sayıda köyü Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini de kontrol altına aldı.

Stratejik öneme sahip Murov Dağı'nı da ele geçiren Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı işgal altındaki Dağlık Karabağ'la birleştiren Vardeniz-Ağdere otoyolunun da kontrol altına alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerine ait 22 tank, 15 uçaksavar ve 18 İHA'nın imha edildiğini bildirdi. Ayrıca 550'den fazla Ermeni askeri öldürüldü.

Ermenistan cepheden kaçan askerlerini vurdurtuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli dün yaptığı açıklamada Ermenistan ordusunun cepheden kaçan askerlerinin diğer askerler tarafından vurulması için emir verdiğini söylemişti.

Türk SİHA'ları operasyonlara damga vurdu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'ların operasyonel gücü ve etkisi Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir kez daha gözler önüne serildi.

Teöristlerin, katil Esed rejimi ve darbeci Hafter güçlerinin korkulu rüyası haline gelen SİHA'lar Ermenistan birliklerine de ağır kayıplar verdirdi. Türkiye'den aldığı SİHA'ları operasyonlarında aktif olarak kullanan Azerbaycan Ermeni savunma sistemini çökertti.

Ermeni komutandan çöküş itirafı: Tüm pozisyonlarımızı kaybettik

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yaralımız var. Azerbaycan, F-16 ve Türk İHA ve SİHA'larını kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, yanlarında Türkiye de var" sözleriyle yaşadıkları çöküşü itiraf etti.

PKK-YPG'li teröristleri bölgeye getirdiler

Bölgede köşeye sıkışan işgalci Ermenistan'ın PKK-YPG'li teröristleri Dağlık Karabağ'a getirdiği ortaya çıktı. 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ topraklarına Suriye'den terörist yığan Ermenistan'ın, son birkaç haftada bu eylemlerini arttırdığı öğrenildi. Ermenistan güçleri ayrıca sivilleri de silahlandırarak bölgeye gönderiyor.