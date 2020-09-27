Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine haince saldırılar düzenledi. Saldırıya misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu birçok kritik bölgeyi ele geçirdi.

Ermenistan ordusu sınır hattında yaşanan çatışmalarda kaybettiği asker sayısını açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan yaptığı açıklamada 16 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla askerin de yaralandığını bildirdi.

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Ön verilere göre Ermeni tarafından 16 asker hayatını kaybetti ve 100’ün üzerinde asker yaralandı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ermenistan ordusu sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla alçakça bir saldırı gerçekleştirmişti. Masum sivillerin şehit olduğu saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerine ağır darbe vurmuştu.

İşgal altındaki köyler kurtarıldı

Kardeş ülke Azerbaycan, yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın saldırılara hızlıca cevap vermesi ile 50’den fazla Ermenistan askerinin öldüğü düşünülüyor.

Azerbaycan savaş hali ilan etti

Öte yandan, Azerbaycan, Ermenistan'ın hain ve provoke edici saldırılarından sonra 24 saatliğine "savaş hali" ilan ettiğini duyurdu.

Türk İHA’sı bölgede

Ayrıca, sınır hattında uçuş yaptığı gözlenen belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) Türkiye'ye ait olduğu ileri sürüldü. Türkiye'ye ait Bayraktar TB-2'nin Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında uçuş yaptığı iddia edildi.