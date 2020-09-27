  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı
Gündem

Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yaşadığı çatışmada 16 askerini kaybettiğini, 100'den fazla askerinin de yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:23:00 -
Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine haince saldırılar düzenledi. Saldırıya misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu birçok kritik bölgeyi ele geçirdi.

Ermenistan ordusu sınır hattında yaşanan çatışmalarda kaybettiği asker sayısını açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan yaptığı açıklamada 16 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla askerin de yaralandığını bildirdi.

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Ön verilere göre Ermeni tarafından 16 asker hayatını kaybetti ve 100’ün üzerinde asker yaralandı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ermenistan ordusu sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla alçakça bir saldırı gerçekleştirmişti. Masum sivillerin şehit olduğu saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerine ağır darbe vurmuştu.

İşgal altındaki köyler kurtarıldı

Kardeş ülke Azerbaycan, yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın saldırılara hızlıca cevap vermesi ile 50’den fazla Ermenistan askerinin öldüğü düşünülüyor.

Azerbaycan savaş hali ilan etti

Öte yandan, Azerbaycan, Ermenistan'ın hain ve provoke edici saldırılarından sonra 24 saatliğine "savaş hali" ilan ettiğini duyurdu.

Türk İHA’sı bölgede

Ayrıca, sınır hattında uçuş yaptığı gözlenen belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) Türkiye'ye ait olduğu ileri sürüldü. Türkiye'ye ait Bayraktar TB-2'nin Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında uçuş yaptığı iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Vurduk
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Vurduk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası bir açıklama yaptı.
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı