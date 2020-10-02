Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun gün içerisinde Azerbaycan'ın Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attığını bildirdi.

Hacıyev yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan yerleşim birimlerini ve sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirterek, "Sadece bugün Terter'e 2 binden fazla mermi isabet etti. Bu vahşilik, barbarlık ve insanlık dışı davranıştır." dedi.

Ermenistan'ın 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuk hükümlerini kabaca ihlal eden bu eyleminin bir savaş suçu olduğunu ifade eden Hacıyev, Azerbaycan ordusunun karşılık vereceğini kaydetti.

