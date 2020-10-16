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Aktüel Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi
Aktüel

Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:07:59 -
Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

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