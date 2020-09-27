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Dünya Ermenistan lideri Paşinyan'dan Putin'e Azerbaycan telefonu
Dünya

Ermenistan lideri Paşinyan'dan Putin'e Azerbaycan telefonu

Ermenistan lideri Paşinyan, Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıların ardından diplomasi trafiğine girdi. Uluslararası kamuoyundan destek almak isteyen Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı. İşte görüşmenin detayları...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:41:00 -
Ermenistan lideri Paşinyan'dan Putin'e Azerbaycan telefonu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan'a gelen destek mesajlarının ardından Ermenistan tutuştu... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, saldırının ardından diplomasi trafiğine girdi. Art arda ülke liderlerini arayarak diplomeside kendisine destek bulmaya çalışan Paşinyan son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı. Paşinyan'ın Putin'i aradığını bildiren Kremlin, görüşmenin detayları hakkında da bilgi verdi.

Ermenistan'dan Rusya'ya telefon

Kremlin basın dairesi tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı. Liderler Dağlık Karabağ bölgesinde hızla tırmanan gerilimi ele aldı.

Putin'den 'endişeliyiz' açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin’in Dağlık Karabağ’da geniş çaplı çatışmaların yeniden başlamasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, “Rus tarafı, geniş çaplı silahlı çatışmaların yeniden başlamasıyla ilgili duyduğu ciddi endişeleri dile getirdi.” ifadeleri kullanıldı.

'Çatışmaların durdurulması gerekir'

Kremlin'den yapılan açıklamada ayrıca tarafların Dağlık Karabağ’da gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı göstermenin önemine vurgu yaptıkları açıklandı. Açıklamanın devamında, “Gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemine vurgu yapıldığı ve en önemlisi, çatışmaların durdurulması gerektiği kaydedildi.” denildi.

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