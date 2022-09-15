Ermenistan barış için yalvaracak!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Önceki gün Kelbecer ve Laçin bölgesinde Azerbaycan mevzilerine saldırı başlatan ve Azerbaycan Ordusu’nun karşı taarruzuyla yüzlerce asker ve çok sayıda ağır silah ve zırhlı araç kaybeden Ermenistan, top atışlarıyla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Bölgedeki duruma ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Azerbaycanlı analist Tehran Oruçoğlu, “Çatışmalarda yüzlerce Ermeni askeri öldü. Ölenler arasında yüksek rütbeli subaylar da var. Bu darbeden sonra Ermenistan’ın barış için yalvaracağını düşünüyorum. Ancak bu kez mevcut çatışmadan önce gelen barış önerileri masada olmayacak” dedi.

Ordu içinde hâlâ paralı askerler, subaylar var!

Tehran Oruçoğlu, “Önceki gece başlayan çatışmalar halen devam ediyor. Düşmanın kalan ekipmanı yok edilmekte. Yalanlarla dolu Ermeni haber kanalları dünyanın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Ancak, Azerbaycan sivillere ateş etmez. 44 günlük vatan savaşında olsun, şimdi olsun, Azerbaycan sadece askeri tesislere ve mevzilere saldırıyor” bilgisini aktardı. Kalıcı barışın Ermeni diasporası ve bazı batılı devletler tarafından istenmediğine dikkat çeken Oruçoğlu, “Bugün ordu tam olarak Paşinyan’ın komutası altında değil. Ordu içinde hâlâ yabancı paralı askerler, subaylar var. Buradaki ana rol Ermeni diasporası tarafından oynanıyor. Amaçları da biliniyor. Türk düşmanlığı” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın bu akımın karşısında durması mümkün değil!

Oruçoğlu şöyle devam etti: “Azerbaycan’ın ana hedefi, yıl sonuna kadar bir barış anlaşması yapmak ve ulaşım kanallarını açmak. Yeni Dünya Düzeni, güvenli enerji ihracatı gerektiriyor. Bu noktada koridorların açılması gerekiyor. Ermenistan’ın görmediği bu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’nın yöneldiği alternatif enerji kaynaklarının başında Azerbaycan petrolü ve doğalgazı geliyor. Ermenistan’ın bu akımın karşısında durması mümkün değil.”

Yeni savaş olacak

“Olaylara kronolojik sıra ile baktığımızda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir savaş olacağını görüyoruz” öngörüsünde bulunan Tehran Oruçoğlu, “Bunu söylememin sebebi Ermenistan’ın bitmek bilmeyen provokasyonlarıdır. Bu çatışma neden yeniden alevlendi? Dünya medyasının gözü bir süre önce Brüksel toplantısındaydı. Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 4. kez görüşme gerçekleştirildi. Bu toplantıdan beklentiler yüksekti. Toplantı sonunda beklentiler karşılandı. Çünkü taraflar barış anlaşması için daha da yakınlaştılar. Her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi ve bekleyen sorunların çözülmesine karar verildi. Barışa imza atmanın temel noktası sınırların tanımlanmasıdır. Ancak Ermenistan’ın süreci uzatma girişimleri barışın önündeki en büyük engeldir. Yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’a son mesajlarını izledik. Aliyev, silahlı grupların bir an önce Azerbaycan topraklarından çıkarılması gerektiğini söyledi. Bir düşünün barış için adımlar atılıyor, müzakereler yapılıyor ama Azerbaycan topraklarında Ermeni silahlı birlikleri duruyor. Barış isteyen ülke bu adımı atar mı? Bu durum, Nikol Paşinyan’ın çeşitli manevralarla zaman kazanmaya çalıştığını gösteriyor. Bazı batılı devletler ve Ermeni diasporası bölgede kalıcı barışı istemiyor. Bütün bunlar Azerbaycan’ı pratik adımlar atmaya zorladı. Azerbaycan’ın temel amacı toprak bütünlüğünü korumaktır. Ve hiçbir ülke, hiçbir güç Azerbaycan’ı durduramayacak. İlham Aliyev’in kararlı duruşu, ordumuzun yüksek morali ve halkımızın desteği, bunu söylemek için yeterli sebebi veriyor” dedi.