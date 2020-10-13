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Gündem Ermeni askerleri böyle havaya uçuruldu!
Gündem

Ermeni askerleri böyle havaya uçuruldu!

Bu sabah itibarıyla Azerbaycan'a saldırı düzenleyen Ermenistan'a Azeri güçleri misillemede bulundu. Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi. SiHA’ların havaya uçurduğu Ermeni askerleri böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:34:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Havadan görüntülendi, böyle patlatıldı

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

Görüntüde ki Ermeni askerlerinin havaya uçurulma anı böyle görüntülendi.

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