Erman Toroğlu'ndn çarpıcı Beşiktaş açıklaması! 'Bu kadar mı korkuyorsunuz Ankaragücü'nden?'

Süper Lig 13. haftasında oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının 1 gün öncesinden Kayseri'ye alınmasıyla ilgili olarak Erman Toroğlu, A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TFF'de Beşiktaşlı çok''

Beşiktaş, Kayseri'ye maçı aldırmak için takla atıyor. TFF'de Beşiktaşlı çok. Açıyorsun TV'de hep Beşiktaşlılar. Yayınlara bakın, olacak iş değil. İnsanları aptal yerine koymayın. Niye? Beşiktaş üst üste puanlar kaybetti. Yarıştan kopacaktı yoksa."

"Bu kadar mı korkuyorsun Ankaragücü'nden?''

Ben şüpheyle bakarım. Ulan Türkiye'de 10 yıldır bir tane maçın yeri mi değişti? Hangi sahalarda top oynandı 10 yıldır. Bu kadar mı korkuyorsun Ankaragücü'nden? Ankaragücü'nün penaltısını vermiyorsun, VAR'a gitmiyorsun. Dönen ataktan golü yiyorsun. Ankaragücü'nün attığı golde 10 pozisyon geri çevirip faulu veriyorsun. Ankaragücü 1-0 öne geçecekti. Farklı maç olurdu. Ondan bile korkuyor. Ondan sonra çıkıyor konuşuyorlar.