Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Antalyaspor hakeme rağmen Beşiktaş'ı yendi

Erman Toroğlu Beşiktaş Antalyaspor maçını Aspor ekranlarında yorumladı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk yarısında siyah beyazlıların uzun süredir iyi oynamadığını söyleyen Erman Toroğlu müsabaka sonunda ise, "Bu maç 300 dakika oynansa bile hikaye. Beşiktaş yine kazanamaz. Şenol Güneş büyük hata yaptı. Quaresma'nın çıkması çok büyük hata. Kendi işini baltalıyorsun. Kenardan iyi orta açan bir adamını alıyorsun ve Gökhan Töre girdikten sonra bütün ortaları rakibe gitti." dedi.

"UTKU KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Erman Toroğlu, Utku ile Doukara'nın pozisyonu hakkında ise hakemin büyük bir hata yaptığını söylerken, "Net faul var ve Utku'nun kırmızı kart görmesi lazım. Antalyaspor hakeme rağmen kaznadı." ifadelerini kullandı.