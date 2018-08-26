THY - İstanbul
0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu: Ne hücum yapıyor, ne defans yapıyor...

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Göztepe Fenerbahçe maçını yorumladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 02:24
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu: Ne hücum yapıyor, ne defans yapıyor...

Fenerbahçe'ye bakıyorum. En az 10 maçtan önce konuşamam. Ancak oyun şekline bakıyorum. Ne hücum yapıyor, ne defans yapıyor. Gidiyorlar, ailecek geri dönüyorlar 35 metreye. Tamam gel ama arada da baskı yap. Şenol Güneş ne diyor? Gidenler, gelenler belli değil diyor. Anlamıyorum diyor. Kim gidecek, kim gelecek belli değil diyor. Şenol Güneş'in 4. seneesi. Fikret Orman'ın 4. senesi. Bakın sıkıntı çekiyorlar. Şenol Güneş bu konuda haklı. Bilsem ona göre oynatacağım diyor. Bunu söyleyen 4 büyükler arasında en eski teknik direktör. Fatih Terim de öyle. 

Türkiye'de bir şeyler yenilecek ama nasıl olacak ben de merak ediyorum. Kötü olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe için de tekrar söylüyorum. En az 10 maçtan önce konuşmam ama şu anki oyun şeklinde gerçekten ne olduğu bilinmiyor. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 02:24
  1. Erman Toroğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Göztepe
  4. Süper Lig
  5. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! ABD'den 'vurmaya hazırız' uyarısı
    1. Bomba iddia! ABD'den 'vurmaya hazırız'..
    2. ABD'li Senatör John McCain hayatını..
    3. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret..
    4. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklama:..
    5. 2 kırmızı kart 4 gollü karşılaşma!..
    6. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu:..
    7. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni..
    8. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Roman..
    9. Mehmet Topal'dan çarpıcı açıklama!..
    10. Göztepe Fenerbahçe'den 3 puanı tek..
    11. Skandal iddia! Trump, Filistinlilerin..
    12. Husilerden Suudi Arabistan'a füze..
    13. Şehit teğmenin baba ocağına ateş düştü
    14. PKK'nın sözde yöneticilerinden biri..
    15. PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı
    16. Libya'daki terör saldırısını DEAŞ..
    17. Beşiktaş'ın yeni file bekçisi..
    18. Fahrettin Altun'dan Malazgirt mesajı
    19. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği..
    20. ABD'den Rusya tehdidine karşı dikkat..
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    17-25 Aralık'ın kilit ismi hakkında bomba itiraf! Alt sınıftan öğrencilerle...
    17-25 Aralık'ın kilit ismi hakkında bomba itiraf! Alt sınıftan öğrencilerle...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü