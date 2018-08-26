Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu: Ne hücum yapıyor, ne defans yapıyor...

Fenerbahçe'ye bakıyorum. En az 10 maçtan önce konuşamam. Ancak oyun şekline bakıyorum. Ne hücum yapıyor, ne defans yapıyor. Gidiyorlar, ailecek geri dönüyorlar 35 metreye. Tamam gel ama arada da baskı yap. Şenol Güneş ne diyor? Gidenler, gelenler belli değil diyor. Anlamıyorum diyor. Kim gidecek, kim gelecek belli değil diyor. Şenol Güneş'in 4. seneesi. Fikret Orman'ın 4. senesi. Bakın sıkıntı çekiyorlar. Şenol Güneş bu konuda haklı. Bilsem ona göre oynatacağım diyor. Bunu söyleyen 4 büyükler arasında en eski teknik direktör. Fatih Terim de öyle.

Türkiye'de bir şeyler yenilecek ama nasıl olacak ben de merak ediyorum. Kötü olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe için de tekrar söylüyorum. En az 10 maçtan önce konuşmam ama şu anki oyun şeklinde gerçekten ne olduğu bilinmiyor.