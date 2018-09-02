Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya zehir zemberek sözler: Sende beyin yok ki...
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Belhanda'yı çok sert sözlerle eleştirdi.02 Eylül 2018 Pazar 00:48
Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında Aspor ekranlarında Younes Belhanda hakkında sert yorumda bulundu.
Erman Toroğlu'ndan Younes Belhanda'ya şok sözler
Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Trabzonspor ile oynanan ve 2-0 devam eden mücadelenin 30. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında Younes Belhanda hakkında sert yorumda bulundu.
''SENDE BEYİN YOK Kİ...''
"Belhanda ancak şike yapsa öyle bir hareket yapardı. Fatih Terim seni takımın beyni olarak sahaya sürüyor. Sen beyinsizsin ya. Sende beyin yok ki beyin olacaksın."
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