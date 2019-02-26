Erman Toroğlu: İlk yarıda zavallı Fenerbahçe dedim oynadıkları futbol için ama...
Eski hakemlerden ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın kendi sahasında 3-0 dan 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.26 Şubat 2019 Salı 03:01
üper Lig 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. Erman Toroğlu A Spor'da maçı değerlendirdi.
"3-0 öndesin ve ikinci yarıda Quaresma'yı alarak topu sende tutacaksın''
İkinci yarıda Quaresma daha erken girmeliydi. Valbuena da aynı. Ver Valbuena'ya topu alamıyorsun. Beşiktaş da bunu yapacaktı. 3-0 öndesin ve ikinci yarıda Quaresma'yı alarak topu sende tutacaksın.
"Futbol bu şakaya gelmez''
3-0'dan sonra Beşiktaş gerçekten bu maçı ben kazandım dedi. İlk yarıda zavallı Fenerbahçe dedim oynadıkları futbol için ama ikinci yarıda da 3-0'dan sonra maçı döndürmez diyordum Beşiktaş. Ancak 3-1, 3-2 olunca öyle demeyin. Futbol bu şakaya gelmez."
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