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Erman Toroğlu: Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akhisar sayesinde şampiyon olamamış oluyor...

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasını yorumlarken çok sert açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:21
Erman Toroğlu: Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akhisar sayesinde şampiyon olamamış oluyor...

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

Hakemlik tam profesyonel olmuş. Helal olsun. Akıllı hakem ile zeki hakem farklıdır. Çok zeki hakem iyi değildir. Bu kadar fazla zekilik iyi değil. Kendimi iki takım oyuncularının yerine koyuyorum. İnanılır gibi değil. Hakem gerçekten de çok profesyonel. O kadar işin sonuna kadar gelmiş ki gerçekten çok profesyonel. İşi öğrenmiş. Pozisyonları üst üste koyduğun zaman görüyorsun, olmuyor. Fırat Aydınus'un öyle enteresan yerlerde çalmadıkları ve vermedikleri var ki… Tam anlamıyla kaşar. Eski kaşar!

Moussa Sow kendi kalesine gol attı, Erman Hoca onu niye konuşmuyor' diyenler tam geri zekalı. Demba Ba’nın markaj şekli ve Sow’un golü farklı. Sow müdafaya gelmiş, çıkartırken gol oldu. Rahat bir şekilde topa çıkamadı. Demba Ba, “bunu diyenler aptal” demişti beni kastederek. Kimin aptal olduğunu da görmüştük. Onu da o hale getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Demba Ba’yı alacağım diye 2 gün daha sabredemedi. Pozisyonlara bir bakmak lazım. İzlemeden yorum yapanlar geri zekalı.

Fenerbahçe’de kenar bekler hep sıkıntılı. Seyirciyle çok yakınlar. Hep iç içeler. Bu arada maçta 90 dakika inanılmazdı. Hakem Fırat Aydınus’u dikkatle izledim. Bazı pozisyonlara artık bakmadım bile. Günah yahu. Kendimi Bursasporlu futbolcu olarak düşünüyorum. Titi’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu tartışabilirsiniz. Valbuena ikinci sarıdan gitmeli. Hiç kimse görmüyor belki de. Hakem gerçekten de enteresandı. Ben böyle bir şey görmedim. Fırat Aydınus, "Ordinaryus" olmuş, yalamış, yutmuş hakemliği. Dünyanın en büyük hakemi şu anda.

Bu haftaya kadar bazı şeyleri düşünüyordum. Sonraki hafta için çok şey düşünmüyorum. Galatasaray bugün yenemeyebilir diyorum. Bunca yıldır futbolun içindeyim. Şu son haftalar bana tuhaf geliyor."Yarın Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akhisar sayesinde şampiyon olamamış oluyor. Bir de ben kupayı alırsam düşünebiliyor musun yapabileceğim havayı. Futbolcuların ilerde ailelerine söyleyeceği olaylar. Biz bastıra bastıra kupayı aldık. Önce Galatasaray'ı eledik ardından Fenerbahçe'yi yendik kupayı aldık demeleri. Çok büyük faktör. Futbolcu onun için yüzde yüzünü veremez. Kimse beklemesin onu. Ben de olsam perşembe günü oynanacak  olan Fenerbahçe maçını düşünürüm."

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:21
  1. Erman Toroğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Akhisarspor
  4. Fırat Aydınus
  5. Galatasaray
  6. Bursaspor
  7. Moussa Sow

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