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Erken seçimle Dünya Kupası çakıştı!

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçim günü, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında 3 maç oynanacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:45
Erken seçimle Dünya Kupası çakıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapacağını ilan etti.

Seçim günü, Rusya'da düzenlenecek ve Milli Takımımızın yer almayacağı 2018 Dünya Kupasında 3 maç oynanacak.

İşte 24 Haziran'da yapılacak maçlar:

*İngiltere-Panama
*Japonya-Senegal
*Polonya-Kolombiya

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:45
  1. dünya kupası
  2. erken seçim
  3. 24 haziran

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  • Güney DoğuluGüney Doğulu14 dk önce
    24 Haziran 2018 Türkiye Cumhuriyeti Aziz Vatandaşlarına mübarek olsun. Dünya'nın her tarafında yüz akımız Reis i Cumhurumuz Gazi Recep Tayyip Erdoğan hem milletimizin ve hemde ümmetimizin umududur.
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