Erken seçimle Dünya Kupası çakıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapacağını ilan etti.

Seçim günü, Rusya'da düzenlenecek ve Milli Takımımızın yer almayacağı 2018 Dünya Kupasında 3 maç oynanacak.

İşte 24 Haziran'da yapılacak maçlar:

*İngiltere-Panama

*Japonya-Senegal

*Polonya-Kolombiya