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‘Erken evlilik mağduru’ Rabia Yağmur: Aileyi devletin kendisi yıkıyor

Yeniakit.com.tr ‘Süresiz Nafaka Mağdurları’ ile ‘Erken Evlilik Mağdurları’nın sesi olmaya devam ediyor. Devletin “koruyacağım” diyerek mağdur ettiği ‘Erken Evlilik Mağduru’ kadınlar, yeniakit.com.tr’ye Whatsapp iletişim hattı üzerinden gönderdikleri videolarda yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, devletten çözüm bekliyorlar..

21 Haziran 2019 Cuma 14:30

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

‘Erken yaşta evlilik mağdurları’ büyük zorluklar yaşamaya devam ediyor. 9 bine yakın çocuğun babası, annesiyle erken yaşta evlendiği için cezaevlerinde hayatlarını sürdürürken, 14 yaşında evlenen ve biri 3 diğeri 2 yaşında çocuk sahibi Rabia Yağmur, yaşadığı dramı Yeniakit.com.tr’ye anlattı.

“Eşimi bir gece alıp götürdüler”

Siyasilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda söz verdiklerini ancak bugüne kadar verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Rabia Yağmur, “14 yaşında severek rızamla eşimle evlendim. Eşim o zaman 19 yaşındaydı. Aile olduk, yuva kurduk, iki tane kızımız var. 8 sene sonra eşime 10 yıl hapis cezası verdiler. Eşimi gelip bir gece alıp götürdüler. Bu zorlukları çekeceğimizi bilseydik, ayrı kalacağımızı bilseydik bunu yapmazdık.” dedi.

Sözde kadın savunucusu STK’ları eleştirdi!

Erken yaşta evlilik nedeniyle ceza almış 10 bin kişinin affedilmesi için Meclis’te kanun teklifi hazırlanmasına karşı çıkan sözde kadın haklarını savunucusu STK’ların tepkisini eleştiren Rabia Yağmur, şöyle konuştu:

“Kadın STK’ları sözde kadını koruyorlar ama bize bir desteklerini görmedik. ‘Küçük yaşta evlenmeseydiniz, okusaydınız’ diyorlar. Okudum. Ben lise mezunuyum ve tıbbi sekreterim ama babanın yeri ailede başka.”

“Çocukların psikolojileri bozuldu”

Ekonomik olarak çok sıkıntılar yaşadıklarını ve çocuklarının babalarının bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Rabia Yağmur, “Eşim çalışırdı, bize bakardı. Sevdiğim insandan ayrı olmak insanı psikolojik olarak yıpratıyor. Beni yıpratıyor, çocuklarım babalarından ayrı, psikolojileri bozuldu. Biri 3 yaşında diğeri 2 yaşında, çok küçükler.” şeklinde konuştu.

“Çocuklara ‘baban işte çalışıyor, gelecek’ diyorum”

Küçük çocukların babalarına ilişkin sorular sorduğunu ve zor anlar yaşadığını dile getiren Rabia Yağmur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Anne babam neden gelmiyor?’ diyorlar. ‘Baban işte çalışıyor, gelecek’ diyorum. ‘Anne babam akşamları eve gelirdi, neden şimdi gelmiyor?’ diye soruyorlar ve bu sorulara cevap veremiyorum.”

“Madem suçtu kaçtığımız zaman cezası verilseydi”

Hiçbir şekilde maddi yardım istemediklerini belirten Rabia Yağmur, “Zaten eşlerimiz yanımızdayken gayet mutluyduk. Eşlerimizi geri versinler. Kaçarak evlendik, ailelerimizden destek görmüyoruz. Biz bir hata ettik, suç olduğunu bilmiyorduk, cezalar yıllar sonra geldi. Bu süre zarfında çocuklarımız oldu. 8 sene sonra gelen bir cezadan bahsediyorum. Madem suçtu bu kaçtığımız zaman cezası verilseydi. Çocuklar olduktan sonra cezanın gelmesinin ne anlamı var?” diye sordu.

“Böyle mi koruyorlar bizi?”

Resmi nikahlarının da olduğunu hatırlatan Rabia Yağmur, şöyle konuştu:

“Şuan sözde beni eşimden koruyanlar neden benim resmi nikahımı yaptı? Eşlerimiz açık cezaevindeyken eve geliyorlar… Neden tecavüzcülerle bizi bir tutuyorlar? Böyle mi koruyorlar bizi? Korumak bu mudur?”

“Bizi ateşin içine atıyorlar”

Eşleri cezaevlerinde olduğu için yaşamlarını çok zor şartlarda sürdürmeye çalıştıklarını belirten Rabia Yağmur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocukları cezaevleri kapılarında büyütüyoruz. Sokakta, parkta, bahçede bir aile görüyoruz çocuklarımızın gözlerini kapatıyoruz. Çünkü çocukların aklına gelecek ve ‘benim babam nerede?’ diyecek. Evimizi geçindirmeye çalışıyoruz, çocuklarımızı büyütüyoruz, cezaevlerindeki eşlerimize bakıyoruz. Sözde bizi koruyacaklar ama bizi ateşin içine atıyorlar.” 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:30
  1. erken evlilik mağduru

YORUM YAZ

  • salim koçdemirsalim koçdemir1 sa önce
    Şuan 40-50 yaşlardaki insanların anne ve babalarının büyük bir kısmı 18 yaşından küçükken evlenmişlerdir. Bu da demek oluyor ki toplumun yarısının babası çocuk istismarcısı öyle mi!!! böyle saçmalık mı olur, flört edip gezip tozarsan serbest, Allah'ın izni ile bir araya gelirsen yasak.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    bu yasa değişmezse evlenmeyun uşaklar naylon kızlar çıktı. alın birer tane ihtiyacınızı görün. r.t.erdoğanda 3 çocuk diye kıvranıp beklesin.
  • Yusuf ZORYusuf ZOR1 sa önce
    KADEM nerde? Hiç bir konuda CHP yi dinlemeyen AKPARTİ mecliste CHP itirazlarını sevdi. Millet eski millet değil. % 2 lik bir pamuk ipliği var. Kurulacak yada Alah'ın ayetlerini savunacak 2 puanlık bir parti İKTİDARı ve KADEMi devirir. Biz halkız. Halkı yok sayan yanlışa doğru siyasi intihar etmiş olur.
  • AnigzelAnigzel1 sa önce
    normal evlileride 6284 sayılı yasayla boşandırmaya özendiriliyor

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