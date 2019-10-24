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Erken emekli kimler olabilir? Erken emeklilik nasıl olunur?

Erken emeklilik son dakika haberleri. Erken emeklilik yasasından kimler yararlanacak, erken emeklilikten kimler yararlanabilir, erken emeklilik kimler için geçerli? Sorularını milyonlarca çalışan tarafından sorulmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı mesleklere ilişkin olarak erken emeklilik sağlayacak olan yıpranma hakkını devreye aldı. SGK, yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını 45 olarak açıklamıştı. Erken emekli olacak meslekler arasına eczacı kalfaları da eklendi. Peki erken emekli olan meslekler hangileri? Erken emekli nasıl olunuyor? Yıpranma hakkı nedir?

24 Ekim 2019 Perşembe 10:17
Erken emekli kimler olabilir? Erken emeklilik nasıl olunur?

Erken emekli olmak mümkün! Erken emeklilik yasasından kimler yararlanacak, erken emeklilikten kimler yararlanabilir, erken emeklilik kimler için geçerli? Sorularını milyonlarca çalışan tarafından sorulmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı mesleklere ilişkin olarak erken emeklilik sağlayacak olan yıpranma hakkını devreye aldı. SGK, yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısını 45 olarak açıklamıştı. Erken emekli olacak meslekler arasına eczacı kalfaları da eklendi. Peki erken emekli olan meslekler hangileri? Erken emekli nasıl olunuyor? Yıpranma hakkı nedir?

Konu ile ilgili olarak Sağlık çalışanları için getirilen yıpranma hakkı, sertifikalı veya kursları bitiren eczacı kalfalarını da kapsıyor. Bunun yanı sıra her yıl için 60 gün fiili hizmet zammı kazanan kalfaların emeklilik kapsamında ek ödeme yapması gerekmiyor.

Eczacı kalfaları da erken emeklilik hakkını kazandı. Bunun yanı sıra bazı meslekler de yıpranma payından dolayı erken emeklilik kazanıyor. Bazı meslekleri yapanlar yıpranma hakkından dolayı erken emeklilik hakkında kavuşuyorlar. Bu bağlamda bir meslek daha erken emeklilik hakkına kavuştu. Buna göre eczacı kalfaları erken emeklilik hakkı kazandı.

Yıpranma hakkı nedir?

Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “fiili hizmet zammı” olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.

Yıpranma payı ile erken emekli olan meslekler

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün

Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün

Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Kok fabrikalarıyla Termik santrallerde çalışanlar 60 gün

Alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün

Döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün

Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün

Kimler erken emekli olabilecek?

Yıpranma hakkından, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilikte çalışanların yer aldığı 45 meslek grubu yararlanıyor. İşte o meslek gruplarının detayları…

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:17
  1. Erken emekli kimler olabilir
  2. Erken emeklilik nasıl olunur?
  3. Kimler erken emekli olabilecek?
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