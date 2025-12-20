  • İSTANBUL
İslam
Manevi iklim kapımızda! Milyonların beklediği Regaip Kandili için geri sayım başladı

Giriş Tarihi:
Manevi iklim kapımızda! Milyonların beklediği Regaip Kandili için geri sayım başladı

On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan üç aylara girmemize artık saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 yılının ikinci üç ayları 21 Aralık Pazar günü başlıyor. Bu mübarek dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili ise 25 Aralık Perşembe gecesi dualarla idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu günlerde vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek ve bu manevi atmosferden yararlanmak için camilere akın etmeye hazırlanıyor.

İslam dünyası için büyük manevi öneme sahip kandil geceleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Özellikle üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili öncesinde, kandil ne zaman, kaç gün kaldı sorusu sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Dini Günler Takvimi doğrultusunda Regaip Kandili tarihi ve bu özel gecenin hangi güne denk geldiği netlik kazandı.

KANDİL NE ZAMAN? 2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 32-33 yılda bir denk gelen durum 2025 yılında yaşanıyor. Üç Aylar'a 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek.

• 2026 KANDİL TARİHLERİ • 25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili • 15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili • 2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili • 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi • 24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili • 10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

REGAİB NEDİR? Kandile adını veren kelime Arapça re-ğa-be kökünden gelmekte olup kelime olarak elde edilmesi arzu edilen değerler, bir şeyi istemek arzulamak, onun için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI Bazı rivayetlere göre, bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği söylenir. Regaip Kandili gecesinde ibadet edip tövbe edenin, arzularına kavuşacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti, Regaip Kandili içerisinde bulunur. Bu nedenle Recep Ayı içerisinde bolca oruç tutulması gerekir. Bol sevap anlamını karşılayan bu özel günün ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada önem taşıyan kandil gecesinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler atlanmadan yapılmaya çalışılıyor.

