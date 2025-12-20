Haber Merkezi Giriş Tarihi: Manevi iklim kapımızda! Milyonların beklediği Regaip Kandili için geri sayım başladı
On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan üç aylara girmemize artık saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 yılının ikinci üç ayları 21 Aralık Pazar günü başlıyor. Bu mübarek dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili ise 25 Aralık Perşembe gecesi dualarla idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu günlerde vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek ve bu manevi atmosferden yararlanmak için camilere akın etmeye hazırlanıyor.