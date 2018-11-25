Erkekleri rekabet mutlu ediyor..

Science dergisinde yer alan araştırmanın sonuçlarına göre, meslektaşından daha fazla kazanmak, erkeğin beynindeki 'ödül merkezini' daha fazla uyarıyor. Öteden beri erkeğin mutlu olmasındaki en önemli faktör, aldığı para miktarının yüksekliği olarak kabul ediliyordu.

38 çift gönüllü erkek üzerinde yapılan araştırmada, deneklerden basit bir görevi aynı zamanda yerine getirmeleri istendi ve başarılı oldukları takdirde parayla ödüllendirilecekleri vadedildi. Ekrandaki noktaların sayısını tahmin etmeleri istenen çiftlerden başarılı olanlara 22 ile 86 pound arasında para ödülü verildi. Katılımcılara eşlerinin testteki başarısı ve ne kadar para kazandığı konusunda bilgi verildi. Bu deneme sırasında yapılan beyin taramalarında, gönüllülerin kan dolaşımı takip edildi.

Testlerde, yanlış yanıt verdiğini öğrenen ve para kazanamayan deneğin beynindeki 'ödül merkezi'ne giden kan akışında azalma belirlenirken, para kazanan deneğin ödül merkezine kan akışı hızlı oluyor. Testin en ilginç bölümünü ise para kazanan deneğin ortağının kendisinden daha az kazandığını öğrendiği zaman beynin bu bölgesinde faaliyetin daha da artması oluşturuyor.

Araştırmacılar, bu çalışmayla, 'ödül merkezi'nin uyarılmasının, yalnızca ferdî başarıyla değil başkalarının başarılarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuş oldu.