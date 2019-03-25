Erkekler Voleybol Play-Off’u Kayseri’de
Türkiye Erkekler Voleybol Play-Off’ları 6-7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri’de oynanacak.25 Mart 2019 Pazartesi 10:52
Türkiye Erkekler Voleybol Play-Off’ları 6-7-8 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri’de oynanacak.
A ve B Gruplarında ilk 2 sırayı alan 4 takım 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor Salonunda final oynayacak. İlk 2 sırayı alan takımlar Efeler Ligine yükselme başarısı gösterecek. Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. ve 2. sırayı elde eden takımlar Deplasmanlı Türkiye Efeler Ligine yükselecek 1.Lig Erkekler Play-Off takımları belli oldu. Gruplarında ilk dört sırada yer alan takımlarından Play-Off Grupları şu şekilde;
A Grubu
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Alanya Belediyespor
Sorgun Belediyespor
Akkuş Belediyespor
B Grubu
Palandöken Belediyespor
Solhan Spor
Beşiktaş A.Ş
Milas Belediyespor
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