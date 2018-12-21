Erkekler Kupa Voley'de birinci etap karşılaşmaları yarın başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada birinci etap müsabakaları yarın ve 23 Aralık Pazar günü oynanacak.

Birinci etapta rövanş maçları ise 26-27 Aralık'ta yapılacak. İki maç sonunda puan eşitliğinin olması halinde finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

16.00 Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe (TVF Başkent)

23 Aralık Pazar:

15.00 Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)