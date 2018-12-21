Erkekler Kupa Voley'de birinci etap karşılaşmaları yarın başlayacak
Kupada birinci etap ilk maçları, yarın ve 23 Aralık Pazar günü oynanacak21 Aralık 2018 Cuma 10:57
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada birinci etap müsabakaları yarın ve 23 Aralık Pazar günü oynanacak.
Birinci etapta rövanş maçları ise 26-27 Aralık'ta yapılacak. İki maç sonunda puan eşitliğinin olması halinde finallere kalacak takım, 15 sayılık altın set uygulamasının ardından belli olacak.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
16.00 Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe (TVF Başkent)
23 Aralık Pazar:
15.00 Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
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