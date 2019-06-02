Erkekler hentbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vardar - VELUX EHF Şampiyonlar Ligi finalinde Telekom Veszprem'i 27-24 yenen Vardar, ikinci şampiyonluğuna ulaştı



İSTANBUL (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Erkekler VELUX EHF Şampiyonlar Ligi finalinde Telekom Veszprem'i 27-24 yenen Vardar, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun final maçında, Macaristan ekibi Telekom Veszprem ile Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar karşılaştı. Vardar, ilk yarısını 16-11 önde bitirdiği mücadeleden 27-24 galip ayrılarak 2016-2017 sezonunun ardından ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Veszprem ise 2001-2002, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ardından 4. kez finalde kaybetti. Öte yandan Dörtlü Final ilk maçlarının kaybedenlerinin karşılaştığı mücadelede İspanya'nın Barcelona Lassa takımı, Polonya ekibi PGE Vive Kielce'yi 40-35 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.





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