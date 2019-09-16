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Erkekler Dünya Boks Şampiyonası

- Milli sporcu Necat Ekinci, 69 kiloda tur atladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:44
Erkekler Dünya Boks Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Rusya'da devam eden Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Necat Ekinci, bir üst tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde iki milli sporcu ringe çıktı.

Şampiyonada 69 kiloda ringe çıkan Necat Ekinci, Hollandalı rakibi Delano James'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. +91 kiloda Muhammed Aydın, Trinidad Tobagolu rakibi Nigel Paul'e mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:44
  1. boks
  2. Ekaterinburg
  3. Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
  4. Necat Ekinci
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  6. Türkiye Boks Federasyonu

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