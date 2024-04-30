Erkek öğrencilere etek giydirdiler! O ildeki 23 nisan kutlamaları için soruşturma açıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ilkokuldaki sosyal medyada tepki toplayan 23 Nisan gösterisiyle ilgili harekete geçti. Okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası sosyal medyada paylaşılan gösteriye çok sayıda kişi tepki gösterdi. Tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü hareket geçti.

Okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

23 Nisan'da skandal bir gösteri de Karaman'da sahnelenmişti. Çocuklara kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın gözaltına alınması canlandırılmıştı. Gösteriye sosyal medyada tepki yağmıştı. Bu gösteri ile ilgili de okul idaresi ve öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: DHA