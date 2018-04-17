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Erkan Zengin "vira bismillah" dedi

1 Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un izin vermemesi üzerine FIFA'dan geçici lisans çıkartılan Erkan Zengin, Hammarby formasıyla ilk maçına çıktı.

17 Nisan 2018 Salı 20:17
Erkan Zengin "vira bismillah" dedi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Tele 2 Arena'da Brommapojkarna ile karşılaşan Hambarby'de Erkan Zengin'de ilk maçına çıktı. 

Eskişehirspor'un izin vermemesi üzerine FIFA'dan geçici lisans çıkartılan Erkan Zengin oyuna 70. dakikada dahil oldu.

Hammbarby'nin 4-0 yendiği karşılaşmada yeşil- beyazlı taraftarlar Erkan Zengin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erkan Zengin'i babası Yılmaz Zengin ve amcası Muzaffer Zengin de tribünden izledi. 

İsveç Süper Ligi'nin başlaması ile 3'de 3 yapan Hammbarby, 9 puanla lider durumda. En yakın takipçisi ise 7 puanla AIK Solna. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:17
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