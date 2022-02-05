Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı neden vefat etti?
Erkan Şamcı hastalığı neydi? Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı 63 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Erkan Şamcı'nın hastalığı neydi? Erkan Şamcı kim?
Erkan Şamcı neden vefat etti? Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı 63 yaşında koronavirüs sebebiyle hayatını yitirdi. Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun” açıklamasıyla duyurdu.
Erkan Şamcı kimdir?
Erkan Şamcı 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Şamcı, ilköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.