  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist korsanlığa karşı Gazze duvarlarından sanatlı haykırış! Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti! Şehir ve insanlıktan sonra sağlık sistemi de çöktü Fenerbahçeli Ümit Özat lafı dolandırmadı: 'Rüyasında bile göremez... Hemen gönderilmeli...' Taş kağıt makas oyununda sürekli kazanmanın sebebi bulundu: Stratejiyle çöküyor! Bakın ne işe yarıyor Nihayet net bir yanıt... Parmak çıtlatmak zararlı mı? 60 yıllık çalışma gerçeği gözler önüne serdi Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Damarları cam gibi yapan ve kalbiniz için beş sağlıklı besini not etmelisiniz.

#1
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Tıkalı damarları açan ve kalbi bir makine gibi tazeleyen besinler, modern tıbbın da odağında yer alıyor. İşte damarlarınızı adeta "cam gibi" tertemiz yapacak, kalp sağlığının koruyucu kalkanı olan o besinler ve bilimsel etkileri…

#2
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Kalp krizine karşı doğal zırh arayanlar besinlere koşuyor. Damar sertliğini önleyen ve kan akışını hızlandıran bu besinler, arterlerde biriken plakları adeta bir temizlik işçisi gibi süpürüyor. Uzmanların "kalp dostu" listesinin başında yer alan o besinlerle damarlarınızı gençleştirin.

#3
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıkları, damarlarımızda sessiz bir düşman olan plak birikimine yol açıyor. Ancak mutfağınızdaki bazı süper besinler, damar duvarlarını esnetme ve kanı temizleme gücüne sahip.

#4
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

"Damarları cam gibi yapıyor" dedirten bu doğal yöntemler, sadece kolesterolü dengelemekle kalmıyor, aynı zamanda kalp kaslarını güçlendirerek ömrü uzatıyor.

#5
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

1. Sarımsak: Doğal Damar Açıcı Sarımsak, içeriğindeki allisun bileşiği sayesinde damar sertleşmesine (ateroskleroz) karşı en güçlü silahtır. Kan damarlarını gevşeterek tansiyonu dengeler ve damar içindeki kireçlenmeyi azaltır.

#6
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

2. Nar: Arter Koruyucu Antikanserojen Nar, damar sağlığı için "süper meyve" olarak bilinir. Yapılan araştırmalar, düzenli nar suyu tüketiminin damarlardaki tıkanıklığı yüzde 30 oranında azaltabildiğini ve nitrik oksit üretimini artırarak kan akışını rahatlattığını göstermektedir.

#7
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

3. Ceviz: Omega-3 Deposu Damar duvarlarının esnekliğini kaybetmemesi için ceviz hayati önem taşır. Günde 2-3 adet ceviz tüketmek, kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürürken damar içi iltihaplanmayı önler.

#8
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

4. Zerdeçal: Plak Oluşumuna Son Zerdeçalın ana maddesi olan kurkumin, damarlarda yağ birikmesini ve plak oluşumunu engeller. Damar yollarını temizleyerek kalp yetmezliği riskini minimize eder.

#9
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

5. Yulaf Ezmesi: Kolesterol Mıknatısı İçerdiği çözünür lifler sayesinde yulaf, kandaki kolesterolü bir mıknatıs gibi çekerek vücuttan atılmasını sağlar. Bu sayede damarların tıkanmasını en baştan önler.

#10
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Damarlarınızı toksinlerden arındırmak için bu doğal karışımı haftada 3 gün aç karnına tüketebilirsiniz:

#11
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Malzemeler: 1 bardak ılık su, yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı bal ve bir çimdik toz zencefil. Etkisi: Bu karışım kanı sulandırır ve damar iç çeperindeki birikintilerin temizlenmesine yardımcı olur.

#12
Foto - Sessiz bir düşman mı? Damarları cam gibi yapıyor! Kalp için en sağlıklı 5 besin

Önemli Hatırlatma: Kalp ve damar rahatsızlığı olanların, kan sulandırıcı ilaç kullananların bu besinleri tedavi yerine değil, destekleyici olarak kullanmaları ve mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Damar sağlığı için en büyük adım, işlenmiş şeker ve trans yağlardan uzak durmaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...
Teknoloji

Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer silahı ALYA, son test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı.
İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler

Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını duyuran İran'dan, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenm..
Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
Dünya

İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu

İran'da yüzlerce kişinin mal varlığına el konuldu. Tahran savcılığı, yaptığı açıklamayla "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla ..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı
Gündem

Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı

Ukrayna ile insansız deniz araçları konusunda uzun zamandır görüşen Yunanistan, protokollerin yapılması aşamasında şok bir şartla karşılaştı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23