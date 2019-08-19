Erikli crumble nasıl yapılır? Erikli crumble tarifi

Ekşi ve tatlıyı bir araya getiren lezzetli erikli crumble nasıl yapılır? Yaz aylarında tam da kırmızı erik zamanı gelmişken bu tarifi mutlaka deneyin. Peki Erikli crumble nasıl yapılır? İşte erikli crumble tarifi...

Erikli crumble nasıl yapılır?

Erikli crumble malzemeleri

200 gram un

125 gram küp küp doğranmış tereyağı

50 gram pudra şekeri

50 gram badem unu

100 gram esmer şeker

2 çay kaşığı tarçın

900 gram kırmızı erik (ikiye kesilmiş)

1 portakal (suyu ve kabuğu)

50 gram file badem

Erikli crumble yapılışı

Adım 1: Un ve tereyağını büyük bir kaba alın. Parmaklarınızla birbirini sürterek ekmek kırıntılarına benzeyen bir karışım yapın. Badem unu, pudra şekeri, esmer şekerin yarısını (50 gr.) ve tarçını ekleyin. Karıştırın.

Adım 2: Üstüne birkaç damla su serpiştirin. Topak topak bir görüntü elde edene kadar çatalla karıştırın. Karışımı 10 dakika buzluğa atın.

Adım 3: Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Adım 4: Kullanacağınız fırın kabını yağlayın. Kabın tabanına tek bir sıra halinde erikleri yerleştirin. Portakalın suyunu üstüne eşit miktarda dökün.

Adım 5: Esmer şekerin kalan yarısını rendelediğiniz portakal kabuklarıyla karıştırın. 1 çay kaşığı tarçını da ekleyip karıştırmaya devam edin. Eriklerin üstüne serpiştirin.

Adım 6: Buzluktan çıkardığınız hamuru eşit miktarda eriklerin üzerine serpiştirin. Üstüne bastırmamaya özen gösterin, file bademle süsledikten sonra biraz esmer şeker serpiştirin.

Adım 7: Önceden ısıttığınız fırında 30 dakika piştikten sonra crumble'ınız yemeye hazır! Crumble sıcak olacak şekilde dondurmayla servis etmenizi öneririz.