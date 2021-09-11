Erik reçeli nasıl yapılır? Mürdüm eriği reçeli tam ölçülü
Mürdüm eriği reçeli tarifi | Eylül ayı sona ermeden mürdüm eriğiyle reçel yapmak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, mürdüm eriği reçeli için hangi malzemeler gerekli?
Eylül ayı sona ermeden leziz eriklerle reçel hazırlamak isteyenler ‘Mürdüm eriğinden reçel nasıl olur?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, erik reçeli için hangi malzemeler gerekli?
Mürdüm eriği reçeli tam ölçülü
Malzemeler:
- 1 kilo mürdüm eriği
- 1 kilo toz şeker
- Yarım limonun suyu
Erik reçeli nasıl yapılır?
Öncelikle erikleri güzelce yıkayın.
Yıkadığınız erikleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini ayırın.
Sonrasında bir tencereye bir kat erik bir kat şeker olacak şekilde tüm malzemeli yerleştirin.
Tencerenin kapağını örtün ve meyvenin suyunu salması için 5-6 saat bekleyin.
Suyunu iyice salan meyveyi ocağa alın.
Reçel kıvam alıncaya kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.
Reçel kıvamını aldığında tencereye limon suyu ilave edin.
5 dakika sonra ocağın altı kapatın.
Reçel ılındığında kavanozlara paylaştırın ve kapakları sıkıca kapatın.
Afiyet olsun.