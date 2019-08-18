Erhan Yazıcı: “Samsunspor’da oynamak ayrıcalıktır”

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor futbolcusu Erhan Yazıcı, Başkan İsmail Uyanık’ın altyapıdan yetişen oyunculara olan güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirterek, “Samsunspor’da oynamak bir ayrıcalıktır. İnşallah taraftarımıza sezon sonunda şölen havası yaşatacağız. Geçen seneki hatamızı telafi edeceğiz” dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor futbolcusu Erhan Yazıcı yaptığı açıklamada, sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inandığını söyledi. Sakatlığının üzerinden 9 ay geçtiğini ifade eden Yazıcı, “1 aydır takımla çalışıyorum. Biraz eksikliklerim var. Lig başlayana kadar yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Daha fazla güçleniyorum. Eski formuma kavuşmama çok az kaldı. İnşallah sezona başladığımız ilk maçtan itibaren takıma faydalı olacak seviyeye geleceğim” dedi.

“İyi bir takım hüviyetine kavuştuk”

Bolu ve Erzurum kamplarını değerlendiren Yazıcı, “Erzurum’da güzel bir ortam var. Burada yeniden aile ortamı oluştu. İyi futbolcular geldi. İyi bir takım hüviyetine kavuştuk. Bunun meyvesini inşallah lig başlayınca iyi skorlarla alacağız. Takımdaki rekabet ortamı hem Samsunspor’un hem de bizim faydamıza. Çünkü herkes hazır olmak zorunda. Lig 34 haftalık bir maraton. Bunun faydasını inşallah ligde alacağız. Çünkü sürekli çalışmak zorundayız. Samsunspor’u layık olduğu yere çıkartmak için adım atmalıyız. Takımımıza yeni gelen arkadaşlar çabuk uyum sağladılar. Zaten iyi futbolcular ve iyi insanlar. Samsunspor’a faydalı olacaklarını düşünüyorum. Kulübümüzün ve camiamızın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyorlar” diye konuştu.

“Samsunspor’da oynamak bir ayrıcalık”

Başkan İsmail Uyanık’ın altyapıdan yetişen oyunculara olan güvenini boşa çıkarmayacaklarını kaydeden Yazıcı, “Başkanımızın bize olan güvenini sahada iyi mücadele ederek yansıtmalıyız. Onun için bize de büyük iş düşüyor. Hem performans olarak hem de saha içinde ve dışarıda örnek davranışlar sergilememiz gerekiyor. Samsunspor’da oynamak bir ayrıcalık, bunun farkındayız. Samsunspor’da geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmeliyiz. Çünkü bu kulüp zorlukları aştı. Şu anda da önü açık durumda. Allah’ın izni ile başkanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız” şeklinde konuştu.

“Geçen seneki hatamızı telafi edeceğiz”

Yeni sezondan tek beklentilerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni sezondan tek bir beklentimiz var. O da şampiyonluk. Taraftarımızın da bizi yalnız bırakmayacağından eminiz. Bize inanıp güvensinler. Biz artık her şeyin farkındayız. Samsunspor’u layık olduğu yere çıkartmak için adımı atmalıyız. Bu sene şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Geçen sene taraftarımız bize çok destek oldu. İnşallah bu sezon sonunda şölen havası yaşatacağız. Geçen seneki hatamızı telafi edeceğiz.”