Erhan Kılıç kimdir? Erhan Kılıç CHP Buca belediye başkan adayı oldu Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç CHP İzmir Buca belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Erhan Kılıç’ın kim olduğu araştırılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Şubat'ta Parti Meclisi'nin kararıyla aldığı yetki kapsamında İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığına ilişkin son dakika kararını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığını geri çekti. Kılıçdaroğlu, Nezir'in yerine ise eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç'ı aday gösterdi.

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