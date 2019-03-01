Eren Erdem'in cezası belli oldu

Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
01 Mart 2019 Cuma 19:06
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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