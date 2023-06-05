Eren Erdem MYK'da koltuğu kapınca namus sözünü unuttu! 'Kılıçdaroğlu kazamazsa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin yeni MYK'sını açıkladı.

Listeye Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak giren Eren Erdem'in 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce verdiği namus ve şeref sözü gündem oldu.

CHP'li Erdem, 14 Mayıs seçiminden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamadığı bir senaryoyu paylaşarak kendince AK Partilileri tiye aldı. Eren Erdem mesajında, "Seçim gecesi sizinle birlikte halay çekeceğiz, söz mü?" diye sordu.

Erdem'in paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, "Senaryo tutarsa istifa edeceğinize söz veriyor musunuz?" yorumu yapıldı.

Bugün CHP MYK'sına giren Erdem, o mesaja, "Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi? Ama benim söylediğim gerçekleşirse beraber halay çekeceğiz; sen de söz veriyor musun?" ifadeleri ile cevap verdi.

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