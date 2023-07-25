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Siyaset Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş
Siyaset

Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:29:00 - 2023-07-25 21:35:52
Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş

Halk TV ile maddi anlaşmalarını iptal ettiklerini açıklayan Eren Erdem yeni bir itirafta bulundu.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk TV'ye konuştu.

"Nedir Ne Değildir" programına katılan Eren Erdem, Halk-lk TV ile CHP arasındaki kavgayı da değerlendirdi.

"Halk TV ile anlaşma yapmışsınız, bu normal mi?" sorusunu cevaplayan Erdem, "İsveç'te ya da İngiltere'de değil ama Türkiye'de normal. Anlaşmaları Anayasa Mahkemesi'nin denetimine sunuyoruz" dedi.

Erdem sözlerinin devamında başka televizyon kanallarıyla anlaşmalarının olduğunu itiraf ederek, şöyle konuştu:

Başka anlaşma yaptığımız kanallar da var. Hangileri olduğunu söylemem doğru olmaz. Gizli anlaşmalar değil. Kanallar taraf olarak bunu paylaşmamızı istemeyebilirler.
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