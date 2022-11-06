Eren Erdem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! "Yüzde yüz mutabakat var"

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6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı bir bilmeceye dönerken, her kafadan farklı ses çıkıyor.

Cumhurbaşkanı adayı edası ile dolaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı CHP yandaşlarının hedefi haline gelirken, CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"%100 mutabakat söz konusudur"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdem, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yüzde yüz mutabakat olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, %100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.

Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu, bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.

Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP’nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir.