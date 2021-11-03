  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'la ilgili çirkin algı operasyonlarına yönelik flaş gelişme
Gündem

Erdoğan'la ilgili çirkin algı operasyonlarına yönelik flaş gelişme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:24:00 - 2021-11-03 14:35:46
Erdoğan'la ilgili çirkin algı operasyonlarına yönelik flaş gelişme

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendi maskesini kendisi indirdi! Çıkarı olunca
Gündem

Kendi maskesini kendisi indirdi! Çıkarı olunca "Atatürk'ten sonraki en büyük lider", görev vermeyince "istifa etsin kayınpeder!"

Çıkarı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran ve "Atatürk'ten sonraki en büyük lider" ifadelerini kullanan, görev verilm..
Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun

Suriye ve Irak tezkerelerine hayır denmesinin utanç verici olduğunu belirten kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun aksine a..
İran için yol yapmaya başladılar! ‘Gözlem çalışmaları yapamıyoruz’
Dünya

İran için yol yapmaya başladılar! ‘Gözlem çalışmaları yapamıyoruz’

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gözlem yapamadıklarını belirt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay