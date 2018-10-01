Erdoğan'ın ziyareti sonrası hedef büyüdü! Tam 40 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretine eşlik ettiklerini ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’yle birlikte bu ziyarette, Cumhurbaşkanını önde gelen Alman şirketlerinin CEO’ları ile görüştürdüklerini belirtti.

Olpak, “Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi herkesi dikkatle dinledi ve neredeyse herkese ayrı ayrı, olabilecekler konusunda cevap verdi. Toplantıya katılanların ilk izlenimlerini aldığımızda, gayet mutluydular. Toplantının temeli birebir diyaloğun sağlanmasıydı, mutlu ayrılıyoruz” diye konuştu.

100 yıllık iş birliği

Olpak, ziyaretler çerçevesinde ABD’de düzenlenen yatırım konferansını ve Almanya’da üst düzey şirket yetkilileriyle yapılan toplantıyı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’yle birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.

Olpak, şu bilgileri verdi: “Toplantıda Cumhurbaşkanımızın hitabından sonra, Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri söz aldılar ve Türkiye’deki yatırımlarıyla ilgili dilek ve görüşlerini ifade ettiler. Hepsi Türkiye’deki yatırımlarının devam etmesini istiyor ve daha fazla yatırım yapılmasıyla ilgili beklentilerini aktarıyor.” Olpak, Almanya ile Türkiye arasında lojistik yakınlık olduğuna işaret ederek, iki ülkenin ticari ilişkilerinde kaçırılan noktalar ne ise tespit edilip onlara odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, “Almanya’daki 7 bin 500 firma, Türkiye’de faaliyet gösteriyor. İkili ticaret hacminin orta vadede 40 milyar doların üzerine çıkarılması ve Alman firmalarıyla başka ülkelerde iş birliğini artırmayı hedefliyoruz. Alman firmalarının Türkiye’de yatırımlarının artırılmasını konuşuyoruz” ifadesini kullandı.