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Sosyal Medya Erdoğan'ın yemin töreninden sonra gündem oldu! İşte Macron ile Kongo Cumhurbaşkanı'nın o diyaloğu...
Sosyal Medya

Erdoğan'ın yemin töreninden sonra gündem oldu! İşte Macron ile Kongo Cumhurbaşkanı'nın o diyaloğu...

Yeniakit Publisher
2023-06-08 23:09:00 - 2023-06-08 23:11:19

Fransa Devlet Başkanı Macron ile Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi arasında ay önce yaşanan diyalog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden sonra sosyal medyada yine gündem oldu.

Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi, ikili basın açıklamasında Macron'a, "Afrika'daki hiçbir ülkeyi artık sömüremeyeceksiniz" demişti.

Macron ise Kongo Cumhurbaşkanı'na, "Güçsüzsüzün, hiçbir devlet yanınızda durmayacak." diyerek alaycı bir şekilde gülümsemişti.

Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, davet üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katıldıktan sonra, Macron ile arasındaki diyalog yine gündem oldu.

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