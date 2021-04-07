Erdoğan'ın TSK sözleri salonu ayağa kaldırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiriye sert çıkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tüm sınırlarımızda verdiği mücadeleye de değindi. Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili sözler milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

"Ayakta alkışlandı"

Türkiye'yi denizlerdeki hak ve menfaatlerinden etmek için Yunanistan'a karşı verilen mücadelenin önemini belirtren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mavi Vatanımızı korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum. milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbime bana böyle bir ordunun komutanı sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum. Tabi bu emekli amiraller filan onlar bu işin dışında onları karıştırmayalım. O da bize leke olsun." dedi. Erdoğan'ın bu sözleri AK Partili milletvekilleri tarafından ayakta alkışlkandı.