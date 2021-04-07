  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın TSK sözleri salonu ayağa kaldırdı!
Gündem

Erdoğan'ın TSK sözleri salonu ayağa kaldırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Rabbime bana böyle bir ordunun komutanı sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum." sözleri ayakta alkışlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:32:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiriye sert çıkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tüm sınırlarımızda verdiği mücadeleye de değindi. Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili sözler milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

"Ayakta alkışlandı"

Türkiye'yi denizlerdeki hak ve menfaatlerinden etmek için Yunanistan'a karşı verilen mücadelenin önemini belirtren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mavi Vatanımızı korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum. milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbime bana böyle bir ordunun komutanı sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum. Tabi bu emekli amiraller filan onlar bu işin dışında onları karıştırmayalım. O da bize leke olsun." dedi. Erdoğan'ın bu sözleri AK Partili milletvekilleri tarafından ayakta alkışlkandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son veriler bardağı taşırdı! Yeni kısıtlama kararı geldi
Korona Virüs

Son veriler bardağı taşırdı! Yeni kısıtlama kararı geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek korona vakası görülen Samsun'da yeni kısıtlama k..
Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi
Gündem

Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kahve içmeyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Daveti sporlamak bana u..
Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti
Dünya

Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti

Libya'ya ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yapılan anlaşma nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay