Erdoğan'ın TOGG hediye ettiği Orban'dan gülümseten paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Orban'a TOGG hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti.

Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.



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Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Erdoğan'ın hediyesine karşılık Macar atı

Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Macaristan başkanı Orban, karşılıklı yapılan jestlerle ilgili sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada gülümseten paylaşım

Başbakan Orban, yaptığı paylaşımda, "Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma! Bir beygir gücüne karşılık 435 beygir gücüm var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.