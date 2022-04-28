  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın talimatıyla MİT devreye girdi! Türkiye'de ABD ile Rusya arasında takas
Gündem

Erdoğan'ın talimatıyla MİT devreye girdi! Türkiye'de ABD ile Rusya arasında takas

ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasının detayları ortaya çıktı. Türkiye'de gerçekleşen takas için Ankara'dan talepte bulunuldu. Erdoğan'ın onayı sonrası devreye MİT girdi. Bu kapsamda takas Ankara'da dün saat 14 sularında gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 18:37:00 -
Erdoğan'ın talimatıyla MİT devreye girdi! Türkiye'de ABD ile Rusya arasında takas

Rusya ile Ukrayna arasındaki barışın tesis amacıyla çok taraflı ve yapıcı diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye, aynı dönemde ABD ve Rusya arasında tutuklu takasında arabuluculuk misyonunu da üstlendi.

ABD ile Rusya arasında dün Türkiye'de gerçekleşen tutuklu takasının detayları ortaya çıktı.

Türkiye'den talep edildi

Edinilen bilgiye göre, ABD ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen ancak olumlu sonuç alınamayan takas için Türkiye'den talepte bulunuldu.

2019 yılında Moskova'da tutuklanan ve süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ve ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülkeden Türkiye'ye talep geldi.

MİT devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda ABD vatandaşı Trevor Reed ve Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'nin arabuluculuğunda ülkelerine karşılıklı iadeleri için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı.

Bu kapsamda ABD vatandaşı Reed ile Rusya vatandaşı Yaroşenko, dün saat 14.00 sularında Milli İstihbarat Teşkilatının gözetiminde ABD ve Rusya heyetleri arasında Ankara'da takas edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce de Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinde görevler almıştı. 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2020'de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay