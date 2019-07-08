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Erdoğan'ın sözleri sonrası Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftasonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde S-400'lerin teslimatının da masaya yatırıldığı ifade edildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:31
Erdoğan'ın sözleri sonrası Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmesinde S-400 anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov soru karşısında, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi.

Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

Erdoğan: Mutabık kaldığımız tarihler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlanacağını Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. Önümüze getirecekler ve gelen S 400'ler burada konuşlanacak. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun" demişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:31
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • talha velidtalha velid45 dk önce
    Bu konu neden sürekli gündemde; hükümetin başka işleri yok mu! eyt olsun, istanbul sözleşmesi olsun, ekonomi olsun, anayasa olsun, adalet sistemimiz olsun binlerce sıkıntı varken, sabah akşam gündem s400.
  • YILDIRIMYILDIRIM46 dk önce
    Neresi kritik !

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