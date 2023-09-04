  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye bombası

Gizemli bir şirket ve milyarderler buradan gizlice arsa ve arazi topluyor! Her yere ev dikeceler

Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba

Türk aile şirketlerinin yüzde 80’i ilk kuşakta batıyor: Japonya'daki şirketin yaşını duyanlar 'vay be' diyor

İnşasında gaz beton kullanılan 100'den fazla okul kapatılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, az önce açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönemde bütün sınıflarda bu yasak olacak

Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı

Ankara semalarında akıl almaz kaza: F-4 savaş uçağından kopan parça yere çakıldı

BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz

Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!
Dünya Erdoğan'ın Soçi ziyareti sonrası Putin'e çağrı
Dünya

Erdoğan'ın Soçi ziyareti sonrası Putin'e çağrı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 17:17:00 -
Erdoğan'ın Soçi ziyareti sonrası Putin'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyareti sonrası açıklama yapan Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılması için çağrıda bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında AB'nin beklentisine yönelik soruyu yanıtladı.

AB olarak beklentilerinin Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği anlaşmaya dönmesi ve Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını engelleyen saldırılarını durdurması olduğunu ifade eden Stano, şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracı için en uygun yolu engelliyor. Bu kabul edilemez. Rusya aynı zamanda şu anda liman altyapılarına, tahılın Ukrayna'dan çıkışını sağlayacak alternatif yollara saldırıyor. Bu durum Rusya'nın eylemlerinin çirkin tarafını göstermektedir. Rusya sadece Ukrayna tahılını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bundan kar elde ediyor. Çünkü bir taraftan küresel fiyatları yükseltiyorlar ve kendi ihracatlarını artırarak yüklü miktarlarda gelir elde ediyorlar. AB'nin Rusya'nın ihracatına engel olduğuna yönelik söylemler dezenformasyon, manipülasyon ve yalandır. Rusya'ya Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılma çağrısı yapıyoruz."

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin'den Türkiye bombası
Putin'den Türkiye bombası

Gündem

Putin'den Türkiye bombası

İkinci el otomobilden güzel haber! Fiyatlar düştü
İkinci el otomobilden güzel haber! Fiyatlar düştü

Otomotiv

İkinci el otomobilden güzel haber! Fiyatlar düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gözler enflasyon rakamlarında: İşte piyasanın tahmini! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor
Ekonomi

Gözler enflasyon rakamlarında: İşte piyasanın tahmini! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Peki enflasyonda beklentiler neler? Enflasyon rakamları sonr..
Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir
Medya

Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'a bir destek de LGBT dayatmasına karşı çıkan aileleri hedef tahtasına otur..
Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti
Gündem

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23